Эдгард Запашный встретил Новый год в больнице, артиста прооперировали

Народному артисту России и известному дрессировщику Эдгарду Запашному пришлось встретить Новый год в больнице. В понедельник, 3 января, ему сделали операцию на почки.

О том, что он попал в больницу, артист рассказал поклонникам только в среду, 5 января. По его словам, врачи успешно удалили ему камень из почек. Запашный сообщил об этом в своём аккаунте в Instagram, выложив несколько небольших видео.

"Я специально не публиковал ничего из этого, как говорится, день в день. Во-первых, не хотел портить Новый год кому-либо(вызывать беспокойство и портить праздник у любящих меня людей). Во-вторых, не хотел пиариться на этой теме, хотя понимаю, что это было бы во всех СМИ. В-третьих, сейчас меня выписывают", — написал он в публикации.

Ранее шоувумен Ольгу Бузову напугали на съёмках новогоднего выпуска Comedy Club, предложив исполнить ей свою песню верхом на тигре. Большого хищника вывели на сцену представители известной цирковой династии Запашных Эдгард и Аскольд.

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