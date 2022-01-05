Россияне поделились яркими эмоциями от просмотра шоу "Земляне и друзья" на НТВ

Красочное шоу в масштабных декорациях и любимые исполнители на сцене — отечественная эстрада сделала меломанам подарок к Новому году в виде мощного праздничного концерта "Земляне и друзья". Трансляцию события для миллионов россиян 4 января провёл телеканал НТВ.

Группа "Земляне"

Музыкальный коллектив "Земляне" в конце прошедшего года пережил долгожданное воссоединение — к действующим участникам группы примкнули её отцы-основатели — Владимир Киселёв и Игорь Романов. Возобновлённый "золотой состав" "Землян" вышел на сцену, чтобы поразить зрителей уже ставшими классикой шлягерами, которые сделали рокеров популярными в 80-х годах, а также новыми песнями. В грандиозном шоу также приняли участие друзья "Землян" — любимые россиянами музыканты, хиты которых знает вся страна. Вокалисты выступили перед зрителями со своими сольными композициями, а также в дуэтах с рок-группой — "королями вечера".

Каждый концертный номер был пронизан уникальной праздничной атмосферой и эффектностью исполнения. Социальные сети и Интернет наполнились положительными отзывами и яркими впечатлениями пользователей, увидевших действие онлайн.

Отзыв в соцсетях

"Песни и исполнители красивые, получила именно то, что хотела от просмотра. Настоящее счастье".

Отзыв в соцсетях

"Валерия и "Земляне" — настоящий КЛАСС, любимые исполнители. Преснякову отдельно моё почтение.", — написали интернет-зрители.

Незабываемые эмоции шоу подарило и его участникам, о чём они тоже не забыли рассказать.

Гоша Куценко