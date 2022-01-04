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Автор Елена Федорова

Долина рассказала об отношениях с Александром Абдуловым

Шоу-бизнес

Народная артистка России Лариса Долина рассказала подписчикам о своих близких отношениях с актёром Александром Абдуловым.

Долина рассказала об отношениях с Александром Абдуловым

Певица опубликовала трогательный пост в своём аккаунте в Instagram в день годовщины смерти Абдулова. Она призналась, что ей очень не хватает близкого друга.

"Сегодня, 3 января годовщина ухода Великого Артиста — моего близкого друга, с которым связаны невероятные, самые значимые моменты жизни и очень тёплые воспоминания — Александра Абдулова… Вот уже 14-й год мы живём без Саши… И с каждым годом чувствуется, как его не хватает, не хватает его звонков", — написала она в публикации.

Долина добавила, что Абдулов был тем, кого действительно волновало, что у неё в жизни происходит: её самочувствие, настроение и планы. Она также поделилась тем, как тепло они общались при жизни и созванивались, когда долго не удавалось встретиться.

Ранее Долина осадила подписчика после того, как он обвинил её в обмане. Она выложила совместное фото с певцом Григорием Лепсом на своей странице в Instagram, и оно вызвало неоднозначную реакцию в комментариях.

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