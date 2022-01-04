Адвокат Петросяна рассказал о личной жизни Елены Степаненко

Поклонники сильно переживали из-за здоровья и душевного равновесия артистки Елены Степаненко после её развода с юмористом Евгением Петросяном, потому что развод и раздел имущества ей дался тяжело.

Бывшую жену Петросяна долго не было видно, а когда, наконец, она появилась на публике, все заметили, что артистка сильно похудела и полностью изменила имидж.

Как пишет "Экспресс-Газета", по мнению Сергея Жорина, адвоката Петросяна, Елене Степаненко может быть выгодно, что её все жалеют, потому что так при разделе имущества она сможет получить больше.

Адвокат уверил, что бывшие супруги перестали жить вместе намного раньше официального развода, и у каждого из них уже долгое время была своя личная жизнь. Но если про молодую супругу Петросяна все давно знают, то о личной жизни его бывшей жены ничего не известно, потому что Степаненко, по словам юриста, её хорошо скрывала.

"Евгений Ваганович с Еленой Степаненко не живут семьей уже 15 лет. Они не являются мужем и женой в общепринятом смысле. Кто сказал, что у Елены Григорьевны никого нет? Есть, конечно! Кто конкретно — мы эту информацию не распространяем. Каждый из них 15 лет вел самостоятельную жизнь", — поделился Жорин.

Коллеги намекают, что за Степаненко тоже ухаживает молодой мужчина, но она не хочет это афишировать и не строит никаких матримониальных планов.

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