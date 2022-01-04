Актриса Мария Кравченко рассказала, по какой причине коротко подстриглась

Актриса Мария Кравченко рассказала, по какой причине коротко подстриглась.

Причина, по словам артистки, заключается в перенесённом ею коронавирусе. После него Кравченко лишилась практически 70% волос. Артистка призналась Изданию "7 Дней", что её это обстоятельство очень расстроило.

"Говорят, женщины любят ушами, я же люблю глазами, и хочу в первую очередь видеть себя в зеркале красивой. Когда выпали волосы, я выглядела будто после прохождения курса химиотерапии. Естественно, я пошла к трихологу, мне прописали курс лечения", — поделилась Кравченко.

Звезда сериала "Полярный" рассказала, что её предупредили, что волосы будут восстанавливаться долго, поэтому она приобрела себе парик, который ей пришлют из США через несколько месяцев.

"А до того времени же нужно как-то жить, как-то сниматься. Тем более что волосы стали отрастать. Поэтому вот решила стричься. Пришла к стилисту и сказала: "Стриги! Но ты же понимаешь, что я публичный человек и не имею права выглядеть плохо. Конечно, мастер перенервничала", — рассказала Кравченко.

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