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Автор Ольга Лебедева

Шура: я никогда не усыновлю сироту из детдома

Шоу-бизнес

Эпатажный певец Шура (в миру Александр Медведев) всерьёз подумывает о том, чтобы обзавестись потомством. Но поскольку спутницы жизни — и мамы для будущего малыша — у него нет, то вероятнее всего он решится на контракт с сурмамой.

Шура: я никогда не усыновлю сироту из детдома

Об этом Медведев рассказал Алёне Жигаловой, став героем очередного выпуска на ютуб-канале "Алёна, блин".

По словам Шуры, его "верная подруга" Лера Кудрявцева уже провела для него необходимую подготовку: нашла клинику, готовую заключить с певцом контракт и подобрать суррогатную маму для его малыша, и даже уже договорилась "обо всём".

Но когда сам потенциальный папа "созреет" на этот шаг — он и сам не знает:

"Я не Басков, не Киркоров, у меня нет таких заоблачных гонораров, а хочется ребёнка воспитывать достойно", — пояснил Александр Медведев, который, по его собственному признанию, "не бедствует": — Когда мне задают вопрос, сколько я трачу, заходя в магазин, мне страшно сказать об этом бабушке какой-нибудь, у которой вся пенсия — эти деньги, на которые я один раз схожу в магазин. Но для воспитания ребёнка этого мало. Я хочу, чтобы это было достойно, нормально и красиво".

Кроме финансовых проблем — певец недавно взял в ипотеку квартиру, — у него не очень крепкое здоровье:

Шура, напомним, перенёс более десятка курсов химиотерапии из-за рака, злоупотреблял алкоголем и "сидел на наркоте".

Только свой!

На вопрос ведущей, почему бы ему не поступить проще и не взять сироту из детского дома, Шура категорично заявил, что "этого он точно не сделает никогда в жизни" и лучше вообще останется бездетным:

"Взять чужого — нет, ни в коем случая, я боюсь этого всего. Своё - это своё. Взяв ребёнка из детского дома, ты не имеешь права на него ни голос повысить, ни наказать за что-то. Это не твой ребёнок. И прав у тебя никаких нет. У меня есть друзья, которые брали детей из детского дома и всю жизнь потом на цырлах перед ними ходили".

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Шура — Новый год с мамой, победа в «Суперстаре», деньги, здоровье, публичное одиночество
Автор: Ольга Лебедева
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