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Автор Ольга Лебедева

"Ты не такая и не лезь к нам" - трансгендеры ополчились на Манижу

Шоу-бизнес

Представлявшая Россию на Евровидении певица Манижа оказалась в центре "ЛГБТ-скандала". Поводом для недовольства зрителей стал анонс её участия в новогоднем выпуске программы "Вечерний Ургант" (шоу Первого канала).

Манижа пела свой хит "Русская женщина" в образе итальянского мачо, окружённого участницами конкурса красоты. Исполнялась песня на итальянском языке и, соответственно, называлась "Итальянская женщина".

"Да, это я. Отныне прошу называть меня he/him", — написала Манижа в своем Instagram.

А спустя некоторое время пост ей пришлось переписывать из-за шквала нелицеприятной критики. Причём, что интересно:

Возмущены были не слушатели, придерживающиеся консервативных взглядов на "проблемы пола и половой идентичности", а адепты "свободы выбора".

"Транс*людей и так не слушают и считают многие на уровне больных/трансрептилоидов-трансформеров, и когда об этом шутят цис люди (нетрансгендерные люди, т. е. не сомневающиеся в своей половой принадлежности -прим.ред), которые не хотят юзать эти местоимения или которые нацепили усы/юбку, и уже шутят про смену пола/гендера/местоимений это нуууу… как-то не очень….", — возмутился пользователь @bulka_blin.

Другие обвиняли Манижу в "присвоении культуры, к которой она не принадлежит".

"Не виноватая я!"

Манижа поняла, что, как говорится, "с хайпом переборщила" и поспешила извиниться перед всем трансгендерным сообществом:

manizha
manizha

К слову, Манижа ранее неоднократно выступала с поддержкой ЛГБТ-сообщества, из-за чего с ней перестали общаться некоторые родственники из родного Таджикистана.

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Автор: Ольга Лебедева
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