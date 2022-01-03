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Автор Елена Былкина

Игорь Крутой урезонил безголосого сына Королёвой: "Наташ, без обид!"

Шоу-бизнес

Композитор Игорь Крутой постарался объяснить Наташе Королёвой, что её сын Архип не блещет талантом вокалиста.

Игорь Крутой урезонил безголосого сына Королёвой: "Наташ, без обид!"

20-летний наследник Наташи Королёвой и Тарзана Архип Глушко пытается покорить шоу-бизнес. Молодого человека сопровождает звёздная мама, которая уверена, что её сын наделён всевозможными талантами. Певица пытается сделать из сына вокалиста, однако пока её попытки "прописать" Архипа на сцене терпят неудачу.

Пение молодого человека не находит восторга у зрителей и у людей, знающих толк в музыке, однако Архип не сдаётся и снова пытается проявить себя с лучшей стороны перед публикой.

Игорь Крутой дал Наташе Королёвой и её наследнику дельный совет в эфире шоу "Две звезды. Отцы и дети". Он посоветовал заменить микрофон на  шест, намекая на ремесло отца юноши — Тарзана.

"Наташа всегда была замечательной артисткой, не только на сцене, но и в быту, на всяких днях рождениях, она вся искрилась, от нее столько было смешного… Насколько Архип сможет… Наташ, без обид! Пока только четверка! Может быть, если с папой придешь, будет пятерка", — оценил способности Архипа Крутой в эфире Первого канала.

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Автор: Елена Былкина
Темы игорь крутой наташа королёва
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