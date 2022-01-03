Никита Пресняков готовится к поединку с Алексеем Паниным. Между знаменитостями назревает нешуточный конфликт. Внук Пугачёвой не одобрил странные наклонности скандально известного актёра.
Звёзды твёрдо решили, что их спор продолжится на ринге. Скоро оппоненты сойдутся лицом к лицу в поединке по классическим правилам бокса в шлемах и перчатках.
На стороне Преснякова — возраст. Сыну Кристины Орбакайте 30 лет, в то время как Панин разменял уже пятый десяток (актёру 42 года). Никита усердно занимается спортом, ведёт здоровый образ жизни и правильно питается. Панин не скрывает, что не равнодушен к спиртному, и его образ жизни далёк от совершенства. Внук Аллы Пугачёвой, однако, страдает неизлечимой болезнью. У него диагностировали доброкачественную опухоль в желчном пузыре.
Ранее Панин и Пресняков обменялись колкостями в шоу "Наше дело". Никита взял на себя роль нападающего, а Алексей оборонялся от нападок.
"Мне реально интересно, почему всю Россию на тебя бомбит. Ты даже уехал из России! Как так получилось, что вся Россия узнала про все твои грязные истории?" — спросил Пресняков.
"Никита, иди на … ! Я к тебе хорошо относился, но ты сейчас ведешь себя по-дурацки. Я нормальный, как все люди. Т****, пью…", — ответил Панин.
"А зачем ты это снимаешь?" — поинтересовался музыкант.
"Я не снимал! Всё, что про меня есть, это выложили в Сеть, а не я сам. С собаками — это не я. С мужиками — да! А тебя это, че, смущает?! С мужиками — не монтаж! В чём проблема?!" — цитирует диалог артистов "Комсомольская правда".
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