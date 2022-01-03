EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Внук Пугачёвой обрушился на Панина: "Вся Россия узнала твои грязные истории"

Шоу-бизнес

Никита Пресняков готовится к поединку с Алексеем Паниным. Между знаменитостями назревает нешуточный конфликт. Внук Пугачёвой не одобрил странные наклонности скандально известного актёра.

Внук Пугачёвой обрушился на Панина: "Вся Россия узнала твои грязные истории"

Звёзды твёрдо решили, что их спор продолжится на ринге. Скоро оппоненты сойдутся лицом к лицу в поединке по классическим правилам бокса в шлемах и перчатках.

На стороне Преснякова — возраст. Сыну Кристины Орбакайте 30 лет, в то время как Панин разменял уже пятый десяток (актёру 42 года). Никита усердно занимается спортом, ведёт здоровый образ жизни и правильно питается. Панин не скрывает, что не равнодушен к спиртному, и его образ жизни далёк от совершенства. Внук Аллы Пугачёвой, однако, страдает неизлечимой болезнью. У него диагностировали доброкачественную опухоль в желчном пузыре.

Ранее Панин и Пресняков обменялись колкостями в шоу "Наше дело". Никита взял на себя роль нападающего, а Алексей оборонялся от нападок.

"Мне реально интересно, почему всю Россию на тебя бомбит. Ты даже уехал из России! Как так получилось, что вся Россия узнала про все твои грязные истории?" — спросил Пресняков.

"Никита, иди на … ! Я к тебе хорошо относился, но ты сейчас ведешь себя по-дурацки. Я нормальный, как все люди. Т****, пью…", — ответил Панин.

"А зачем ты это снимаешь?" — поинтересовался музыкант.

"Я не снимал! Всё, что про меня есть, это выложили в Сеть, а не я сам. С собаками — это не я. С мужиками — да! А тебя это, че, смущает?! С мужиками — не монтаж! В чём проблема?!" — цитирует диалог артистов "Комсомольская правда".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Панин VS Пресняков. Конфликт на шоу "Наше Дело".
Автор: Елена Былкина
Темы алла пугачёва алексей панин кристина орбакайте
Новости
Певица Манижа извинилась перед ЛГБТ-сообществом: "Буду продолжать учиться"
В Москве пройдёт встреча по украинскому кризису без представителей Киева
Автобус с россиянами попал в ДТП в Белоруссии: среди пострадавших – дети
Еврокомиссия получила жалобу "Нафтогаз" на доминирование "Газпрома" на рынке ЕС
Внук Пугачёвой обрушился на Панина: "Вся Россия узнала твои грязные истории"
Украинский экономист разглядел в новогоднем обращении Зеленского сигнал о войне
Путин поручил принять меры по выводу из эксплуатации аварийно опасных шахт
Зеленский обсудил с Байденом скорое проведение заседания комиссии Украина — НАТО
В СПЧ отреагировали на призыв убрать кладбище с Красной площади
Саакашвили пообещал начать голодовку и потребовал встречу с иностранными врачами
Последние материалы
Еврокомиссия получила жалобу "Нафтогаз" на доминирование "Газпрома" на рынке ЕС
Внук Пугачёвой обрушился на Панина: "Вся Россия узнала твои грязные истории"
Украинский экономист разглядел в новогоднем обращении Зеленского сигнал о войне
Супермаски и лосьоны из алоэ для ухода за кожей лица
Почему женщины в попытке обрести идеальную фигуру не достигают цели
Путин поручил принять меры по выводу из эксплуатации аварийно опасных шахт
Зеленский обсудил с Байденом скорое проведение заседания комиссии Украина — НАТО
В СПЧ отреагировали на призыв убрать кладбище с Красной площади
Саакашвили пообещал начать голодовку и потребовал встречу с иностранными врачами
Волонтёр онкоцентра обрушилась на "Модный приговор": не собирались извиняться
Популярное
Зарубежный
Верка Сердючка рассказала о "дорогущем" подарке Абрамовича

Верка Сердючка рассказала о дорогом подарке от российского олигарха Романа Абрамовича.

Верка Сердючка рассказала о "дорогущем" подарке Абрамовича
Прогноз: США могут исключить из НАТО Латвию, Литву и Эстонию
Мир. Новости мира
Прогноз: США могут исключить из НАТО Латвию, Литву и Эстонию
Мир. Новости мира
Google выдаёт неожиданный результат на запрос: "Сколько лет придурку"
Мир. Новости мира
Украинцы высмеяли внешний вид министра обороны Резникова: "Бронелифчик?"
Василий Амирджанов Президент повысил политический статус Деда Мороза Василий Амирджанов Ирина Шлионская Удобные кроссовки могут быть опасней высоких каблуков Ирина Шлионская Любовь Степушова Китай массово скупает зерновые. Чего другие не понимают? Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Политолог Карасёв: уникальное достижение Украины — "африканская экономика"
Мир. Новости мира
Канадского дипломата в Сети назвали лжецом за его слова о Путине
Врач спрогнозировал подъём заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников
Здоровье
Врач спрогнозировал подъём заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников