Ирина Лобачёва рассказала о разводе с Ильёй Авербухом

Чемпионка России и Европы по фигурному катанию бывшая жена Авербуха Ирина Лобачёва рассказала, как пережила развод и пыталась обрести счастье в личной жизни.

Экс-супруга Ильи Авербуха давно распрощалась фигурным катанием и ведёт довольно скрытный непубличный образ жизни.

Успех Ирины Лобачёвой в спорте пришёл к ней в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Её дуэт с Авербухом был весьма продуктивным. Пара часто входила в тройку лидеров на международных соревнованиях. Фигуристы тренировались в США, взяли "серебро" на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, одержали победу в чемпионатах России и Европы.

Спортсменов связывала не только карьера на льду, но и супружеский союз. Всё разрушилась, когда Авербух, по словам Ирины, встретил другую женщину.

О любовнице мужа Лобачёва узнала от трёхлетнего сына Мартина.

"Я узнала от сына. Эта девушка подозвала его в раздевалке на "Ледниковом периоде". Ему было тогда 2,5-3 годика. И она ему сказала: "Познакомься, это твой братик". Мартин подошел ко мне и сказал: "Мама, а что у меня за братик?" Это была пятница, я помню. И уже суд не работал. Я проплакала два дня, субботу и воскресенье. В понедельник я пошла и подала на развод", — рассказала Лобачёва в передаче Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".

После краха семьи Лобачева встречалась три года с актёром Дмитрием Марьяновым. Он бросил её и закрутил роман с психологом из Украины Ксенией Бик.

Другие отношения с мужчинами у Лобачёвой не заладились. У одного из её возлюбленных были проблемы с запрещёнными веществами, другой страдал игроманией. Из-за жизненных неурядиц сама Лобачёва пристрастилась к спиртному. Спасали её от проблем с алкоголем в реабилитационном центре.

После фигуристка вышла замуж за тренера Ивана Третьякова, однако и этот союз распался в 2020 году.

Сын 48-летней чемпионки России и Европы Мартин живёт с Ильёй Авербухом, который недавно женился на звезде "Папиных дочек" актрисе Елизавете Арзамасовой. В семье родился мальчик, которого назвали Лев.

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