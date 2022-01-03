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Автор Елена Былкина

Татьяну Навку высмеяли на центральном канале страны

Шоу-бизнес

Татьяну Навку попытались "отбить" у Дмитрия Пескова на глазах многотысячной публики. Серьёзность отношений фигуристки и пресс-секретаря президента РФ поставили под сомнение на Первом канале.

Татьяну Навку высмеяли на центральном канале страны

Дерзнули пошутить про олимпийскую чемпионку в высшей лиге КВН. Самоуверенный член команды "Неудержимый Джо" решил приударить за звездой фигурного катания, выйдя на сцену с букетом цветов.

Остальные члены команды предостерегли соратника от необдуманного шага. Ему объяснили, что фигуристка является женой пресс-секретаря Владимира Путина.

"Ты не офигел там?! Давай поаккуратнее, всё-таки жена Пескова! Там всё серьезно", — посоветовали ему.

В ответ на это дерзкий ловелас привёл свой довод.

"Ой, было бы серьёзно — была бы Пескова!" — парировал "Неудержимый Джо".

Навка оценила остроту весёлых и находчивых. Спортсменка призналась, что шутка заставила её задуматься о смене фамилии.

"Супершутки. Про Пескову. Думаю, что теперь нужно будет задуматься. Дома обсудим!" — отметила 46-летняя фигуристка.

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Автор: Елена Былкина
Темы татьяна навка дмитрий песков владимир путин
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