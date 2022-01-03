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Автор Елена Былкина

Галкин раскрыл правду о своей национальной принадлежности

Шоу-бизнес

Максим Галкин не стал скрывать, что не является русским ни по отцовской, ни по материнской линии.

Галкин раскрыл правду о своей национальной принадлежности

Супруг Аллы Пугачёвой рассказал о своём еврейском происхождении. Отца юмориста, перспективного офицера, предостерегали от брака с еврейкой. Окружающие были уверены, что жена-еврейка загубит его карьеру. Мужчина всё же женился на возлюбленной и не прогадал. Карьера его стремительно пошла в гору, он дослужился до генерал-полковника.

"Когда мой отец познакомился под Луганском в летних военных лагерях, будучи офицером, с моей мамой — а она была дочкой командира, полковника, у них завязался роман. Мой дед, Григорий Робертович Прагин, был категорически против этого брака именно из-за того, что он видел в отце перспективного офицера. И он ему сказал: жена-еврейка загубит военную карьеру", — поведал пародист в интервью книжному обозревателю Галине Юзефович.

Галкин был уверен, что его отец не ставил на первое место карьеру,  намеренно подчёркивая "неудобную" национальность своей супруги во всех опросниках.

"Отец всю свою жизнь даже в анкетах, где не было графы, из чувства противоречия писал: "жена — еврейка". Его не спрашивали, но он писал. У нас была абсолютно либеральная семья. Отец — единственный человек такого ранга, который остался в Минобороны РФ, не приехав к ГКЧП", — объяснил звезда ТВ и интернета. 

Предки шоумена пострадали от нацистов. Бабушку Галкина убили немцы в Одессе из-за её еврейских кровей. Деду артиста не дали звание Героя Советского союза из-за его "сомнительного" происхождения.

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Автор: Елена Былкина
Темы алла пугачёва максим галкин
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