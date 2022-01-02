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Автор Екатерина Широкова

Омаров заявил, что нашёл видеоподтверждение измен Бородиной

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров заявил, что Ксения Бородина изменяла ему, ещё будучи в браке. К тому же с его хорошим другом.

Омаров заявил, что нашёл видеоподтверждение измен Бородиной

Омаров подчеркнул, что у него есть все доказательства адюльтера, в том числе и видеоподтверждение.

"Пацаны, будьте осторожны с друзьями! Они могут… (нецензурная лексика. — Прим. Ред.) вашу жену! Я уже год как догадывался, но верил в порядочность и принципы. И думал, с кем угодно, но только не с моей шестёркой", — написал экс-супруг Бородиной в своём Instagram-аккаунте.

Омаров подчеркнул, что вырос вместе с предполагаемым любовником экс-жены и доверял ему всецело.

"Вас с Новым годом, а меня — с новой реальностью! Если вы думаете, что я не знал об этом, то у меня есть видеоподтверждение. Я слышал за стеной. Разговоры за спиной", — пояснил Омаров.

Кроме того, он отметил, что новый "возлюбленный" Бородиной должен ему несколько миллионов рублей.

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Автор: Екатерина Широкова
Темы ксения бородина
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