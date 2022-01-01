Любовь Успенская проговорилась об отношениях с Киркоровым

Из обмолвки королевы русского шансона Любови Успенской на шоу "Маска" стало понятно, что Киркоров рассматривал её в качестве потенциальной супруги. Она, а не Пугачёва, могла стать героиней песни "зайка моя".

Филипп Киркоров, как выяснилось, делал Любови Успенской предложение руки и сердца три десятилетия назад. Кто знает, как выглядел бы современный шоу-бизнес, если бы Киркоров довёл-таки королеву русского шансона до ЗАГСа.

О загадочном и интересном прошлом звёзды поговорили после шоу "Новогодняя Маска".

Исполнительница хита "А я сяду в кабриолет" вышла на сцену проекта в костюме Ёлочки. Филиппу Киркорову не составило труда узнать Успенскую под маской.

Между знаменитостями состоялся серьёзный разговор.

"Спасибо, мой дружок Филипп. Несостоявшийся мой муж…" — сказала Успенская Киркорову.

Король российской эстрады признался, что тридцать лет назад на самом деле предложил певице стать его супругой. Успенская не приняла всерьёз предложение артиста. Звезды пошутили, что сейчас могли бы гордо именоваться Филипп Успенский и Любовь Киркорова.

Ранее Филипп Бедросович разоблачил под маской пингвина свою давнюю любовь певицу Азизу. Он был уверен, что под личиной нелетающей морской птицы скрывается Анита Цой. Певец довёл свою бывшую возлюбленную до слёз, так как той пришлось покинуть проект из-за ошибки исполнителя.

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