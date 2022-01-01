Пугачёва рассекретила своё новогоднее желание: "Всех касается"

Алла Пугачёва и Максим Галкин встречали 2022 года в своём замке в компании родственников и коллег по шоу-бизнесу. Примадонна озвучила своё заветное желание несмотря на то, что Галкин её отговаривал.

Семья Аллы Пугачёвой

Максим Галкин снял фрагмент новогоднего праздника. Народная артистка СССР пригласила в свой дом Игоря Николаева и Валентина Юдашкина с жёнами. У бабушки встречала Новый год и внучка Клавдия (дочь Кристины Орбакайте). Был в гостях у звёздной четы и брат Максима Дмитрий Галкин.

Алла Борисовна нарядилась в строгое чёрное платье. Галкин заснял момент, когда супруга собиралась поджечь листок со своим новогодним желанием.

"Алуся, не надо показывать желание. Или ты считаешь, что надо показать? — обратился к жене шоумен. — Желание хорошее, всех касается".

Пугачёва всё же рассекретила, какую просьбу она написала на клочке бумаги, слушая речь Владимира Путина.

"Главное, чтобы не было войны", — сказала Примадонна, поднося к огню клочок бумаги.

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