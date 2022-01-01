Волочкова устроила для бойфренда представление на матрасе

Анастасия Волочкова устроила дома аттракцион, который стал испытанием для ягодиц звезды. Рискованные акробатические трюки балерина проделывает под одобрительный смех возлюбленного.

Экс-прима Большого театра празднует Новый год в компании нового бойфренда, историю знакомства с которым звезда назвала фантастической.

45-летняя балерина знает толк в развлечениях. Она придумала оригинальную забаву. Вместо снежных горок балерина решила скатываться со своей королевской лестницы на матрасе. Постельная принадлежность тихо съезжала, а мягкое место знаменитости при этом пересчитывало все ступеньки.

"Новый год к нам мчится", — пела Анастасия, держа в руках свои пуанты.

На заднем фоне слышится мужская речь. Оператором этого представления выступает, вероятно, новый бойфренд балерины, имя которого Анастасия публике ещё не назвала.

Ранее звезда опубликовала фото в компании статного мужчины, лицо которого прикрыла мордочкой тигра.

Подписчики знаменитости удивлены, что Волочкова так стремительно променяла своих бывших воздыхателей Олега и Владимира на нового красавца.

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