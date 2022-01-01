Блогер Миро обрушилась на "голубые огоньки": "Надоела эта жвачка"

Язвительный блогер Елена Миро прошлась по "новогодним огонькам". Она объяснила, почему не стала в этом году смотреть традиционные телевизионные огоньки на ТВ.

Беспощадный светский обозреватель отметила, что развлекательные огоньки на ТВ наскучили ей однообразием. Она уверена, что праздничную программу невозможно отличить от прошлогодних представлений у ёлки на ТВ.

Миро объяснила, что поздравление президента Владимира Путина она смотрела в Telegram-канале.

Блогер назвала новогодние передачи многажды пережеванной жвачкой, утративший вкус и цвет.

"Из года в год на Новый год нас кормят одной и той же жвачкой. Она уже потеряла вкус (её жевали до этого многократно, из поколения в поколение), она неактуальна, невкусна и надоела", — написала знаток шоу-бизнеса в своём ЖЖ.

Миро была в своём духе и беспощадно обрушилась на творение лучших представителей российского шоу-бизнеса.

"Есть ощущение какого-то болота, куда колхозная самодеятельность тащит на Новый год всю деревню… Все так же бросают друг в друга конфетти и ржут невпопад", — отметила Елена.

Ранее Леонид Агутин объяснил, что тысячи артистов мечтают сняться в голубых огоньках, за участие в которых звёздам не платят ни копейки. "Босоногий мальчик" российской эстрады отметил, что сам не смотрит подобные передачи и посоветовал всем недовольным искать подходящий контент в Сети.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.