EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Блогер Миро обрушилась на "голубые огоньки": "Надоела эта жвачка"

Шоу-бизнес

Язвительный блогер Елена Миро прошлась по "новогодним огонькам". Она объяснила, почему не стала в этом году смотреть традиционные телевизионные огоньки на ТВ.

Блогер Миро обрушилась на "голубые огоньки": "Надоела эта жвачка"

Беспощадный светский обозреватель отметила, что развлекательные огоньки на ТВ наскучили ей однообразием. Она уверена, что праздничную программу невозможно отличить от прошлогодних представлений у ёлки на ТВ.

Миро объяснила, что поздравление президента Владимира Путина она смотрела в Telegram-канале.

Блогер назвала новогодние передачи многажды пережеванной жвачкой, утративший вкус и цвет.

"Из года в год на Новый год нас кормят одной и той же жвачкой. Она уже потеряла вкус (её жевали до этого многократно, из поколения в поколение), она неактуальна, невкусна и надоела", — написала знаток шоу-бизнеса в своём ЖЖ.

Миро была в своём духе и беспощадно обрушилась на творение лучших представителей российского шоу-бизнеса.

"Есть ощущение какого-то болота, куда колхозная самодеятельность тащит на Новый год всю деревню… Все так же бросают друг в друга конфетти и ржут невпопад", — отметила Елена.

Ранее Леонид Агутин объяснил, что тысячи артистов мечтают сняться в голубых огоньках, за участие в которых звёздам не платят ни копейки. "Босоногий мальчик" российской эстрады отметил, что сам не смотрит подобные передачи и посоветовал всем недовольным искать подходящий контент в Сети. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Новогодний Голубой огонёк - 2022, часть 1, перезалив
Автор: Елена Былкина
Темы леонид агутин владимир путин
Новости
В беседе Путина и Байдена нашли две главные мысли
Блогер Миро обрушилась на "голубые огоньки": "Надоела эта жвачка"
Звёзды показали себя на утро после встречи Нового года
Дети Симоньян уверены, что Путин и Дед Мороз — это один и тот же человек
Профессор Сарияннис: "омикрон", вероятно, последняя мутация COVID-19
С 1 января МРОТ в России подняли до 13890 рублей
Шольц в своём первом новогоднем обращении затронул ситуацию вокруг Украины
Нарколог Брюн объяснил, что нужно делать при алкогольном отравлении
Учёные из Японии создают вакцину от COVID-19 с пожизненным иммунитетом
Американские дипломаты потребовали от Байдена обнародовать санкции против РФ
Последние материалы
В беседе Путина и Байдена нашли две главные мысли
Блогер Миро обрушилась на "голубые огоньки": "Надоела эта жвачка"
Звёзды показали себя на утро после встречи Нового года
Дети Симоньян уверены, что Путин и Дед Мороз — это один и тот же человек
Профессор Сарияннис: "омикрон", вероятно, последняя мутация COVID-19
С 1 января МРОТ в России подняли до 13890 рублей
Шольц в своём первом новогоднем обращении затронул ситуацию вокруг Украины
Нарколог Брюн объяснил, что нужно делать при алкогольном отравлении
Учёные из Японии создают вакцину от COVID-19 с пожизненным иммунитетом
Американские дипломаты потребовали от Байдена обнародовать санкции против РФ
Популярное
Мир. Новости мира
Мясников призвал менять тактику борьбы с коронавирусом

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о необходимости менять текущую тактику борьбы с пандемией.

Мясников призвал менять тактику борьбы с коронавирусом
В "Модном приговоре" извинились за пустые коробки в подарок онкобольным детям
Общество
В "Модном приговоре" извинились за пустые коробки в подарок онкобольным детям
Политика. Новости и аналитика
Политолог: Советский Союз – скрепа современной России
Мир. Новости мира
Волошин: на войну с Россией у Украины будет восемь минут
Василий Амирджанов Президент повысил политический статус Деда Мороза Василий Амирджанов Ирина Шлионская Удобные кроссовки могут быть опасней высоких каблуков Ирина Шлионская Любовь Степушова Китай массово скупает зерновые. Чего другие не понимают? Любовь Степушова
Общество
Юрист Андрейцо объяснил, зачем России очередные "поблажки" по гражданству
Мир. Новости мира
Экс-глава МВД Украины предупредил о "коллапсе в стране"
Военный аналитик: США блефуют с Россией, потому что у них слабая карта
Политика. Новости и аналитика
Военный аналитик: США блефуют с Россией, потому что у них слабая карта
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников