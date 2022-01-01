Звёзды показали себя на утро после встречи Нового года

Знаменитости на славу отпраздновали Новый год и не постеснялись показать себя во всей красе 1 января.

Настя Ивлеева

Instagram-аккааунты селебрити наполнились забавным контентом. На утро после встречи Нового года некоторые звёзды оказались в интересных и неожиданных местах.

Ксения Собчак, например, опубликовала снимок из странной квартиры в стиле 90-х годов. На фото знаменитость запечатлена в "ковровом царстве". Журналистка лежит на диване. Её окружают классические советские ковры — на полу и на стене.

"Картина "ну здравствуй, первое утро 2022!", — написала звезда под фото.

Подписчики Собчак узнали родные ковры в интерьере ретро-хаты знаменитости.

"Этот ковёр на стене с таким рисунком в СССР был в каждой квартире, в том числе и в нашей", — писали фолловеры под постом Ксении.

Анастасия Волочкова

Антураж, в котором встретила утро 1 января Анастасия Волочкова, озадачил публику. Балерина предстала на троне в каком-то помещении, похожем на гараж. Танцовщица облачилась в шубу Деда Мороза. Экс-прима Большого театра сообщила, что снова нашла свою любовь.

"С Новым годом, дорогие! Счастья вам и любви! Мы так здорово отметили! Так светло, весело и искренне! Не скрою, у меня влюблённость. История этого знакомства фантастическая! И всем я хочу пожелать таких ярких эмоций", — написала Анастасия в своём микроблоге.

Подписчики Волочковой гадали, где сделан новогодний снимок.

"Это подвал или гараж?" — интересовались в Сети.

Ольга Бузова

Ольга Бузова не отстаёт от своих коллег по шоу-бизнесу. Она предстала на фото, лёжа на столе с бокалом какого-то напитка. Окружают Ольгу её собственные портреты и даже бюст, отлитый в золоте.

"К 2022-му готова. Кайфуйте, жизнь одна. С наступающим! Здоровья и любви", — подписала фото звезда. "Опа… я думала такие фото в конце праздника", — шутили фолловеры под постом звезды.

Настя Ивлеева показала своё "честное" лицо после бурного праздника.

"Привет, ромашки…… а 1 января вообще есть с варик проснуться не с куриной ж*** вместо лица?" — задала поклонникам риторический вопрос блогер.

Всех переплюнула Анна Семенович, которая начала встречать Новый год очень чинно и благородно, а на утро очнулась в белом пеньюаре, с размазанной по лицу косметикой, а у её ног спал полуобнажённый красавец.

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