EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Звёзды показали себя на утро после встречи Нового года

Шоу-бизнес

Знаменитости на славу отпраздновали Новый год и не постеснялись показать себя во всей красе 1 января.

Настя Ивлеева
Настя Ивлеева

Instagram-аккааунты селебрити наполнились забавным контентом. На утро после встречи Нового года некоторые звёзды оказались в интересных и неожиданных местах.

Ксения Собчак, например, опубликовала снимок из странной квартиры в стиле 90-х годов. На фото знаменитость запечатлена в "ковровом царстве". Журналистка лежит на диване. Её окружают классические советские ковры — на полу и на стене.

"Картина "ну здравствуй, первое утро 2022!", — написала звезда под фото.

Подписчики Собчак узнали родные ковры в интерьере ретро-хаты знаменитости.

"Этот ковёр на стене с таким рисунком в СССР был в каждой квартире, в том числе и в нашей", — писали фолловеры под постом Ксении.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова

Антураж, в котором встретила утро 1 января Анастасия Волочкова, озадачил публику. Балерина предстала на троне в каком-то помещении, похожем на гараж. Танцовщица облачилась в шубу Деда Мороза. Экс-прима Большого театра сообщила, что снова нашла свою любовь.

"С Новым годом, дорогие! Счастья вам и любви! Мы так здорово отметили! Так светло, весело и искренне! Не скрою, у меня влюблённость. История этого знакомства фантастическая! И всем я хочу пожелать таких ярких эмоций", — написала Анастасия в своём микроблоге.

Подписчики Волочковой гадали, где сделан новогодний снимок.

"Это подвал или гараж?" — интересовались в Сети.

Ольга Бузова
Ольга Бузова

Ольга Бузова не отстаёт от своих коллег по шоу-бизнесу. Она предстала на фото, лёжа на столе с бокалом какого-то напитка. Окружают Ольгу её собственные портреты и даже бюст, отлитый в золоте.

"К 2022-му готова. Кайфуйте, жизнь одна. С наступающим! Здоровья и любви", — подписала фото звезда.

"Опа… я думала такие фото в конце праздника", — шутили фолловеры под постом звезды.

Настя Ивлеева показала своё "честное" лицо после бурного праздника.

"Привет, ромашки…… а 1 января вообще есть с варик проснуться не с куриной ж*** вместо лица?" — задала поклонникам риторический вопрос блогер.

Всех переплюнула Анна Семенович, которая начала встречать Новый год очень чинно и благородно, а на утро очнулась в белом пеньюаре, с размазанной по лицу косметикой, а у её ног спал полуобнажённый красавец.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как звёзды встретили Новый год 2022 #новыйгод2022
Автор: Елена Былкина, Редактор: Елена Тимошкина
Темы ольга бузова настя ивлеева ксения собчак анна семенович анастасия волочкова
Новости
В беседе Путина и Байдена нашли две главные мысли
Блогер Миро обрушилась на "голубые огоньки": "Надоела эта жвачка"
Звёзды показали себя на утро после встречи Нового года
Дети Симоньян уверены, что Путин и Дед Мороз — это один и тот же человек
Профессор Сарияннис: "омикрон", вероятно, последняя мутация COVID-19
С 1 января МРОТ в России подняли до 13890 рублей
Шольц в своём первом новогоднем обращении затронул ситуацию вокруг Украины
Нарколог Брюн объяснил, что нужно делать при алкогольном отравлении
Учёные из Японии создают вакцину от COVID-19 с пожизненным иммунитетом
Американские дипломаты потребовали от Байдена обнародовать санкции против РФ
Последние материалы
В беседе Путина и Байдена нашли две главные мысли
Блогер Миро обрушилась на "голубые огоньки": "Надоела эта жвачка"
Звёзды показали себя на утро после встречи Нового года
Дети Симоньян уверены, что Путин и Дед Мороз — это один и тот же человек
Профессор Сарияннис: "омикрон", вероятно, последняя мутация COVID-19
С 1 января МРОТ в России подняли до 13890 рублей
Шольц в своём первом новогоднем обращении затронул ситуацию вокруг Украины
Нарколог Брюн объяснил, что нужно делать при алкогольном отравлении
Учёные из Японии создают вакцину от COVID-19 с пожизненным иммунитетом
Американские дипломаты потребовали от Байдена обнародовать санкции против РФ
Популярное
Мир. Новости мира
Мясников призвал менять тактику борьбы с коронавирусом

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о необходимости менять текущую тактику борьбы с пандемией.

Мясников призвал менять тактику борьбы с коронавирусом
В "Модном приговоре" извинились за пустые коробки в подарок онкобольным детям
Общество
В "Модном приговоре" извинились за пустые коробки в подарок онкобольным детям
Политика. Новости и аналитика
Политолог: Советский Союз – скрепа современной России
Мир. Новости мира
Волошин: на войну с Россией у Украины будет восемь минут
Василий Амирджанов Президент повысил политический статус Деда Мороза Василий Амирджанов Ирина Шлионская Удобные кроссовки могут быть опасней высоких каблуков Ирина Шлионская Любовь Степушова Китай массово скупает зерновые. Чего другие не понимают? Любовь Степушова
Общество
Юрист Андрейцо объяснил, зачем России очередные "поблажки" по гражданству
Мир. Новости мира
Экс-глава МВД Украины предупредил о "коллапсе в стране"
Военный аналитик: США блефуют с Россией, потому что у них слабая карта
Политика. Новости и аналитика
Военный аналитик: США блефуют с Россией, потому что у них слабая карта
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников