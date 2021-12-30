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Заворотнюк пожаловалась на курьера, который сыграл её чемоданом "в футбол"

Шоу-бизнес

Наследница артистки Анастасии Заворотнюк Анна рассказал о недостойном поведении курьера, который привёз ей чемодан из аэропорта.

Заворотнюк пожаловалась на курьера, который сыграл её чемоданом "в футбол"

Злоключения Заворотнюк-младшей не закончились на борту самолёта, куда её не хотели пускать с багажом, наполненным брендовыми вещами.

Неприятностьи преследовали девушку и после возвращения домой в Москву. Анна пожаловалась на то, что столкнулась с хамством сотрудника курьерской службы, которому было доверено привести её чемодан из аэропорта.

Курьер, по словам Анны, обозлился на неё за то, что она изменила адрес доставки. Изначально она назвала адрес своей подруги, а потом попросила привести чемодан ей на квартиру.

"Курьер был просто не то, чтобы не в адеквате. Со мной никто так давно не общался. Просто жуткий хам! Ужаснейший хам! Он начинает: "Да я! Я весь день езжу!" Это все, естественно, с матом. Я думаю, ладно, без проблем. Я лучше сама потом вызову доставку. Везите, куда назначено", — объяснила ситуацию Анна подписчикам в Instagram.

На этом курьер не перестал изливать свою злобу на Анну и её подругу. По словам наследницы актрисы, раздражённый работник отругал её подругу и даже сыграл чемоданом "в футбол", пнув его ногой.

Заворотнюк пошутила, что после такой травмы чемодану нужна помощь психолога. Девушка сказала, что будет брать свой чемодан на сеансы психологической помощи.

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Автор: Елена Былкина
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