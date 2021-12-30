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Александра Захарова упрекнула главу "Ленкома" за нелюбовь к её отцу

Шоу-бизнес

Актриса Александра Захарова уверена, что Марк Варшавер в тайне недолюбливал режиссёра Марка Захарова, хоть и претворялся его другом.

Александра Захарова упрекнула главу "Ленкома" за нелюбовь к её отцу

Дочь знаменитого режиссёра уличила директора "Ленкома" в недоброжелательстве по отношению к её родителю. Артистка уверена, что Варшавер стремился "растоптать" Марка Анатолевича.

Захарова подозревает, что ненависть главы театра распространяется и на неё саму. Александра Марковна думает, что Варшавер мечтает выжить её из театра.

"Он хочет уничтожить имя отца. Вычеркнуть его имя из театра. Из истории. Он всегда ненавидел Захарова… Он считает, что можно всех обмануть. Выдает ложь за чистую монету. Отец мне говорил, что у него пытаются "отжать" театр. Первый раз это случилось в 2014 году после смерти моей мамы", — рассказала Захарова в интервью Андрею Караулову.

Артистка не понимает, почему билеты на постановки с её участием не продаются. Приложил ли к этому руку Варшавер, звезда фильма "Невеста из Парижа" не знает.

Худрук "Ленкома" Марк Захаров умер в 2019 году. Марк Варшавер, который возглавляет театр с 1986 года, после смерти режиссёра получил пост директора с расширенными полномочиями.

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Александра Захарова, народная артистка России: Марк Варшавер: директор с расширенными полномочиями…
Автор: Елена Былкина
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