Иван Охлобыстин показал кадры из больницы, где спасают людей от коронавируса. Звезда фильма "Интерны" устроил неистовые пляски в защитном костюме.
Охлобыстин опубликовал в своём Instagram-аккаунте загадочные кадры, которые очень заинтриговали подписчиков звезды театра и кино. На фото и видео артист облачён в полный защитный костюм, в котором медперсонал обычно заходит к пациентам, страдающим COVID-19.
"Новый год форева!" — написал актёр в своём микроблоге.
За плечами у знаменитости можно увидеть красную табличку с надписью "Красная зона". Охлобыстин при этом сохраняет позитивный настрой, танцует и распевает песни.
"Я космический олень", — поёт артист и при этом бодро скачет.
Поклонники "преподобного отца Иоанна" (такой никнейм выбрал себе актёр для социальных сетей) активно комментировали его загадочный пост.
"Интерны 10 лет спустя";
"А где Лобанов, Люба и все остальные?";
"Ой, это Вы где? Куда? Зачем?";
"Пояснительную бригаду в студию", — писали фолловеры под постом артиста.
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