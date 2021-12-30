Охлобыстин устроил танцы в "ковидной" больнице: "Я космический олень!"

Иван Охлобыстин показал кадры из больницы, где спасают людей от коронавируса. Звезда фильма "Интерны" устроил неистовые пляски в защитном костюме.

Иван Охлобыстин в красной зоне "ковидной" больницы

Охлобыстин опубликовал в своём Instagram-аккаунте загадочные кадры, которые очень заинтриговали подписчиков звезды театра и кино. На фото и видео артист облачён в полный защитный костюм, в котором медперсонал обычно заходит к пациентам, страдающим COVID-19.

"Новый год форева!" — написал актёр в своём микроблоге.

За плечами у знаменитости можно увидеть красную табличку с надписью "Красная зона". Охлобыстин при этом сохраняет позитивный настрой, танцует и распевает песни.

"Я космический олень", — поёт артист и при этом бодро скачет.

Поклонники "преподобного отца Иоанна" (такой никнейм выбрал себе актёр для социальных сетей) активно комментировали его загадочный пост.

"Интерны 10 лет спустя"; "А где Лобанов, Люба и все остальные?"; "Ой, это Вы где? Куда? Зачем?"; "Пояснительную бригаду в студию", — писали фолловеры под постом артиста.

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