Лоза пожаловался на мизерную пенсию: "У меня охрана 15 тысяч рублей стоит"

Юрий Лоза озвучил сумму своей пенсии. Певец пожаловался, что пенсионных выплат ему не хватает даже на содержание дома, не говоря уже о продвижении своих песен.

Автор хита "Плот" недоволен суммой ежемесячных пенсионных выплат, которые ему назначило государство.

"Пенсия, мне кажется, все-таки должна быть каким-нибудь образом связана с заработком. Я живу в поселке, у меня охрана 15 тысяч рублей стоит, и пенсия тоже 15. Я не могу обеспечить даже свой дом на эту пенсию", — цитирует слова музыканта портал PopCornNews.

Певец и композитор рассказал, что если бы он решил накопить на съёмку клипа из средств пенсии, то ему бы пришлось откладывать деньги 8-10 лет.

"А еще у меня, кроме дачи, есть квартира, там 10-15 тысяч тоже нужно. Кто-то из моих коллег говорил, что им и миллиона не хватает, но это уже их личное дело", — сказал певец.

Низкий размер пенсии Юрия Лозы связан с тем, что он не смог добиться получения звания заслуженного артиста РФ. На пути к этой цели, по признанию композитора, он столкнулся с множеством трудностей.

Тем же артистам, которые удостоились высоких званий, повезло больше.

Размер пенсии дрессировщика Юрия Куклачёва составляет 45 тысяч рублей. Народный артист РСФСР Стас Садальский получает 50 тысяч рублей. Такую же сумму пенсии назначили и Юрию Стоянову. На пять тысяч больше пенсия у Бориса Моисеева. По 60 тысяч рублей ежемесячно получают Лариса Гузеева и Леонид Якубович.

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