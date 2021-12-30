Фирсов признался, что виновен в смерти Легкоступовой

Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов повинился в смерти артистки.

Накануне дня рождения покойной жены яхтсмен проявил чудеса щедрости и великодушия, однако пока только на словах. Фирсов заявил, что хочет уступить свою долю наследства звезды в пользу детей и мамы покойной супруги.

Юрий Фирсов считает, что в смерти Валентины Легкоступовой есть и его вина. Он не может себя простить за то, что не уследил за женой и допустил случиться беде.

Фирсов считает, что Легкоступова предчувствовала свою смерть. На эти мысли яхтсмена навело то, что он обнаружил в боковом кармане её сумки книжицу, в которой рассказывалось, как провести ритуалы причащения и исповедания перед уходом в мир иной.

"Я виновен в том, что недоглядел за ней", — приводит слова Фирсова NEWS.ru.

30 декабря Валентине Легкоступовой должно было исполниться 56 лет. Исполнительница хита "Ягода-малина" умерла при невыясненных обстоятельствах.

Фирсов ранее поразил всех царственным жестом, уверяя, что не хочет отнимать у детей певицы имущество, за которое вёл отчаянную борьбу в судах. Яхтсмен объяснил, что судился за наследство исключительно из принципа.

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