Алина Загитова оконфузилась на публике

19-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова снова заставила окружающих краснеть за неё. Ранее фигуристка отличилась тем, что закатила истерику во время хоккейного матча.

Алина Загитова в этот раз не кричала на представителей СМИ. Спортсменку подвела память во время важной речи. Она забыла имя прославленного тренера на мероприятии. Загитова назвала Тамару Москвину Татьяной.

Поклонники фигуристки решили, что ошибка произошла из-за того, что звезда фигурного катания привыкла произносить имя другого прославленного тренера на шоу "Ледниковый период" — Татьяны Тарасовой.

Как сообщает "Экспресс-газета", оговорилась Алина во время праздничного мероприятия, посвящённого юбилею Москвиной. 80-летняя виновница торжества была столь тактична, что предпочла не заметить ошибки, допущенную молодой фигуристкой.

"Татьяна Николаевна, поздравляю вас. Спасибо, что дарите нам такие пары, олимпийские медали и надежды. Мне безумно приятно находиться здесь", — обратилась с поздравительной речью к Тамаре Москвиной воспитанница Этери Тутберидзе.

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