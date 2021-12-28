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Дочь Риты Дакоты отдала свои игрушки в детский дом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Рита Дакота призналась подписчикам, что дочка Мия на днях ее приятно удивила, проявив несвойственные для ребенка качества, такие как понимание и забота о других.

Рита Дакота

Выпускница "Фабрики звезд" предложила девочке пожертвовать старые игрушки в детский дом, ожидая, что четырехлетний ребенок не обрадуется такому предложению, потребовав взамен новые игрушки. Однако то, что она услышала, приятно ее порадовало.

"Мама, давай тогда отдадим им вон ту коробку с моими старыми куколками, в которые я уже не играю. И ещё отдадим им всю одежду, которая на меня уже не налезает. И давай что-нибудь подарим этим нянечкам, они же очень устают столько готовить".

Певица порадовалась, что дочь у нее не пожадничала, наоборот, проявила инициативу и сама выбрала, что можно отдать на благотворительность.

Поклонники порадовались за певицу, оставив массу комментариев к посту.

"Дети копируют родителей. Это значит, вы добрая и отзывчивая, вот и мышление ребенка такое же!!! Недаром говорят, не воспитывайте детей, воспитывайте себя",

"Мия вся в маму. Такая же удивительная, сильная",

"Она подумала ещё и о нянечках! Чудо".

Ранее исполнительница хита "Спички" признавалась, что материнство ее всегда пугало, поскольку присутствовал страх, что она не справится и не сможет обеспечить детям счастливую жизнь. Но как только она узнала о беременности, то сразу же забыла про идеи "чайлдфри", поддавшись нежным материнским чувствам.

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Автор: Ирина Гусакова
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