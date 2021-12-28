Барановская с таинственным мужчиной оценила ёлки на Кузнецком мосту

Юлия Барновская заставила публику сгорать от любопытства. Звезду ТВ сфотографировали рядом с загадочным мужчиной у дизайнерской ёлки на одной из старейших улиц Москвы.

Телеведущая отправилась смотреть ряд прекраснейших ёлок, оформлением которых занимались лучшие дизайнеры.

"Я вам уже показывала невероятную атмосферу на Кузнецком мосту, созданную в рамках проекта "Путешествие в рождество" @moscowseasons. Все дизайнерские решения объединяет одна тема — "Елки больших городов. Новогодние традиции", но самое главное, что каждая елка создана с определенным смыслом", — написала Юлия в своём Instagram-акаунте.

Подписчиков Барановской больше интересовали не ёлки, а личность мужчины, с которым знаменитость оценивала красоту рождественских деревьев. Своего спутника телеведущая назвала Алексеем Алексеевичем.

"Это понятно, а что за мужик рядом?"; "А кто это с ней? Не первый раз уже на фотках вижу рядом с ней"; "Выходи уже замуж и не мелькай в каждом кадре, с разными мужиками!" — комментировали снимки Юлии фолловеры.

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