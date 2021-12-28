Волочковой будут искать жениха на шоу "Давай поженимся"

Балерина Анастасия Волочкова снова является свободной девушкой. В течение 2021 года у танцовщицы два раза были отношения с мужчинами, но они, к сожалению, ничем не закончились.

Как сообщают "Вести Подмосковья", Волочкова решила доверить поиск своей второй половины профессионалам, и обратилась с этим вопросом к народной свахе Розе Сябитовой и телеведущей Ларисе Гузеевой.

Зрители сомневаются, что Волочковой на шоу смогут действительно помочь в поиске возлюбленного. Потенциальные женихи, из которых предстоит выбирать танцовщице, могут составить ей пару только в одном — в умении эпатировать публику. Один из женихов балерины пришёл на передачу в парике, который потом примерит на себя сама "невеста". На основании таких моментов становится понятно, что говорить о серьёзности намерений Волочковой и женихов в поиске своей настоящей любви не приходится.

Волочкову зрители смогут увидеть во многих новогодних телепередачах и шоу. С появлением балерины на публике всегда можно ждать сюрпризов.

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