Юрист объяснил, почему заявления вдовца Легкоступовой сомнительны

Звёздный юрист Сергей Жорин скептически относится к широкому жесту вдовца Легкоступовой. Юрий Фирсов ранее заявил, что решил отдать полученное имущество певицы детям и матери покойной жены.

Юрий Фирсов перед Новым годом снова привлёк к себе внимание. Он проявил чудеса щедрости и решил отказаться от имущества умершей супруги, за которое не на жизнь, а на смерть грызся с детьми исполнительницы хита "Ягода малина".

Публику царственный жест Фирсова восхитил. Яхтсмена осыпали комплиментами.

Юрист Сергей Жорин, который выступал на стороне дочери певицы, не разделяет всеобщего восторга. В интервью Пятому каналу он объяснил, что отказаться от своей доли в наследстве Легкоступовой Фирсов не сможет, потому что он запоздал с данным решением.

"Он является собственником, в частности доли в квартире. Ка собственник он, конечно, может распорядиться своей собственностью, как и любой другой человек — продать, подарить, заложить. Все что угодно он с ней может сделать. Но не отказаться от наследства", — цитирует слова адвоката Пятый канал.

Жорин отметил, что Фирсов не отличается последовательностью в своих суждениях. Яхтсмен ранее уже говорил, что намерен отказываться от наследства в пользу сына Легкоступовой Матвея, но затем поспешил занять вожделенные квадратные метры в квартире покойной жены.

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