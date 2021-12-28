Пётр Чернышёв с обнажённым торсом взмыл в небеса с Татьяной Навкой

Пётр Чернышёв и Татьяна Навка исполнили эффектный трюк в воздухе. Облик красивого фигуриста смутил сетевых моралистов, так как спортсмен показал обнажённое накаченное тело.

Татьяна Навка и Пётр Чернышёв

Навка и Чернышёв много тренируются, чтобы порадовать публику зрелищным шоу на льду. Часть завораживающего представления переместилась в воздух.

Фигуристы на специальных тросах воспарили над зрителями. Фото с шоу "Лебединое озеро" супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова разместила в своём Instagram-аккаунте.

"Эмоции, эмоции и еще раз эмоции просто зашкаливают!!! Наша премьера состоялась и у меня получилось воплотить мечту в реальность — "Лебединое Озеро" на льду! Невероятно, атмосферно, сказочно, волшебно, душевно и интересно! Мы соединили классику, свое видение, современную аранжировку, потрясающие голоса, музыку Чайковского, балетную хореографии и фигурное катание!!! Не говоря уже о фантастических технических эффектах!" — написала олимпийская чемпионка в своём микроблоге.

Подписчики Навки обратили внимание на то, как эффектно смотрится муж Анастасии Заворотнюк. Ветер приподнял рубашку спортсмена, за которой показался голый торс. Брюки фигуриста обтянули мускулистые ноги Чернышёва.

Чрезмерно впечатлительным интернет-пользователям такая красота показалась неуместной. Впрочем, большинство фолловеров осыпали фигуристов коплиментами.

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