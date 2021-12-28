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Умер актёр Виталий Быков, сыгравший Севостьянова в фильме "Кортик"

Шоу-бизнес

Не стало советского и белорусского актёра Виталия Быкова. Российский зритель помнит его по фильмам "Кортик", "В июне 41-го", "Знак беды".

Умер актёр Виталий Быков, сыгравший Севостьянова в фильме "Кортик"

Артист умер на 81-м году жизни. Трагическую новость сообщили в Национальном академическом драматическом театре имени Горького, в котором Виталий Михайлович служил почти пятьдесят лет.

"Мы потеряли талантливого артиста. Его уход — тяжелая и невосполнимая утрата для всех нас", — гласит некрологе на официальном сайте театра.

Профессиональный список творческих работ актёра насчитывает более двадцати ролей в известных картинах. Он снимался в фильмах "Кортик", "Бронзовая птица", "Знак беды".

В фильме "В июне 41-го" артист сыграл Адольфа Гитлера. Его соратниками по съёмочной площадке были Марина Голуб и Юрий Колокольников.

Причина смерти Виталия Быкова пока не названа, равно как и время прощания с деятелем советского и белорусского кинематографа.

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ОГРОМНАЯ ПОТЕРЯ… Сегодня ушёл легендарный актёр из «Кортика» и «Бронзовой птицы» Виталий Быков
Автор: Елена Былкина
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