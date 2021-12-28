Крутой отреагировал на рождение внука от внебрачного сына: "Не спрашивали меня"

Игорь Крутой снова стал дедушкой. Внука ему подарил внебрачный сын Яков. В семье неожиданно появился полный тёзка знаменитого композитора.

Осенью 2021 года в семье маэстро случилось пополнение. Сын Яков, о существовании которого композитор узнал относительно недавно, стал отцом. Сам музыкант в очередной раз получил статус дедушки.

Яков с женой долго выбирали имя малышу. Наконец, парочка решила, что наследника будут звать также, как и знаменитого деда. Сам Игорь Крутой такое решение не поддерживал.

"В возрасте полутора месяцев самый маленький Крутой получил данное ему родителями имя — Игорь. Хотите верьте, хотите нет, но я отговаривал детей от этого выбора. Но ребята не спрашивали меня — вписали имя и показали свидетельство о рождении", — поделился Крутой-старший с подписчиками в Instagram.

67-летний автор бессмертных хитов считает, что быть его полным тёзкой Игорем Яковлевичем ко многому обязывает. Мальчику ничего не остаётся делать, как стать музыкантом и продолжить дело жизни популярного деда.

"Реакция Игорька на то, что он стал полным тезкой деда, была несколько неожиданной. Он обделался и подмигнул Яше, чтобы тот привел его в норму", — рассказал Крутой.

На видео Крутой нянчится с крошечным внуком. Ролик умилил фолловеров композитора.

"Поздравляем. Очень мило и трогательно. Пусть малыш будет здоровым и счастливым", — писали в Сети.

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