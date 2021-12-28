Бабкина рассказала, как выпала из окна гостиницы во Вьетнаме

Певица Надежда Бабкина вспомнила, как отмечала с коллегами Новый год во Вьетнаме, в гостинице.

Артистка вспомнила в беседе с "Экспресс-газетой", что просто праздновать в номере звёздам показалось скучным, и, после небольшого застолья, они решили покататься на лианах, которые легко можно было достать прямо из открытых окон номера.

"О да, Новый год во Вьетнаме я не забуду. Это было время, когда на фестивали нас командировали по комсомольской линии… отмечали Новый год в гостиничном номере своей делегацией. Немножко выпили, закусили. А жара страшная, поэтому окна открыты, и прямо в номер "рвутся" тропические деревья, увитые лианами. Тут в нас проснулась жажда приключений. Мы решили покататься на лианах, как в популярном фильме про Тарзана, и проверить их на прочность", — вспомнила Бабкина.

Певица вместе с другими артистами вылезла в окно и повисла на лиане, как на канате. Но висеть на лиане сил у них не хватило, и российские звёзды упали на землю, но не во Вьетнаме, а на территории соседнего Лаоса.

"А как повисли — так и сорвались. И оказались мы с Борей Каплуном, барабанщиком из "Ариэля", на земле. Уж не знаю, почему так располагалась гостиница, но только отмечали мы Новый год во Вьетнаме, а упали на территорию Лаоса. Не поверишь, нам в тот момент не было страшно — наоборот, мы смеялись над своим нелепым положением", — поделилась воспоминаниями Бабкина.

Попасть обратно в гостиницу выпавшие артисты просто так не могли — это мешало сделать ограждение с колючей проволокой, которое находилось на границе двух стран. Поэтому Бабкина и её коллеги были вынуждены лезть обратно в окно своего номера по простыням, связанным друг с другом в виде верёвки. Она отметила, что тогда им было очень смешно, и о возможных последствиях они даже не думали.

"Мы поняли, в какую историю могли попасть, лишь когда пришёл руководитель нашей группы и устроил нагоняй: "Вы хоть понимаете, что перешли без документов границу двух государств, будучи гражданами третьей страны?!" — ужаснулась певица.

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