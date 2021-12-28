Пригожин впал в ступор из-за внезапного приезда дочери

Младшая дочь Иосифа Пригожина устроила сюрприз звёздному родителю, прилетев из другой страны на праздники. Наследница продюсера 22-летняя Елизавета нагрянула в Россию из США, не предупредив отца о своём визите.

Продюсер Иосиф Пригожин оказался не готов к встрече дорогой гостьи. В своём Instagram-аккаунте деятель шоу-бизнеса опубликовал трогательное семейное видео. Реакция продюсера и его звёздной жены, когда они внезапно столкнулись с Елизаветой, попала в кадр.

Девушка длительное время живёт в США. В этот Новый год Лиза решила осчастливить родных своим приездом.

"Эффект неожиданности. У Леры истерика. Пришли в гости к маме, а тут такой сюрприз. Лиза вернулась в Москву на Новый год!" — высказался Пригожин.

Продюсер при виде наследницы остолбенел, а Валерия моментально бросилась с объятиями к дочери мужа.

Пригожин ранее был женат на Елене Соколовой. В этом браке появились на свет сын Дмитрий и дочь Даная. Семь лет продюсер Пригожин состоял в отношениях с хозяйкой PR-агентства Лейлой Фаттаховой, которая родила Пригожину дочь Елизавету.

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