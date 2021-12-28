Деревянко покусали пчёлы: "Что бывает, когда ешь неправильный мёд"

Павел Деревянко стал жертвой яростной атаки пчёл. Лицо актёра пострадало настолько, что его не узнают поклонники.

Фото из Instagram Павла Деревянко

Звезда фильма "Обратная сторона луны" опубликовал в своём Instagram-аккаунте фото человека с пухлым лицом, на котором невозможно узнать артиста.

"Ребята, покусали пчёлы… Перед самым Новым Годом! Кошмар! Что делать!? Посоветуйте, как снять припухлость?" — подписал актёр снимок.

Подписчики Деревянко приняли пост за шутку и стали упражняться в остроумии.

"Покусать их в ответ"; "Поделитесь лицом с Гариком Харламовым"; "Опохмелиться!"; "Скоро все такие будем"; "Вот что бывает, когда ешь неправильный мёд!" — писали поклонники артиста под его постом.

Фолловеры решили, что над актёром хорошо потрудились гримёры. Другие же стали утверждать, что на фото вовсе не Деревянко.

"Ну, да гримеры, молодцы, точно не узнать"; "Это вовсе не Павел", — делились своим мнением подписчики артиста.

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