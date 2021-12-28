Стала известна сумма пенсии 44-летней сестры Дмитрия Маликова

Отец Инны Маликовой объяснил, какую пенсию назначили его 44-летней наследнице.

Юрий Маликов рассказал, что солистка группы "Новые самоцветы" заслужила пенсию по выслуге лет. Мужчина укорил тех, кто думает, что артисты получают огромные деньги от государства.

"У меня пенсия по старости около 17 тысяч рублей! Нет никаких десятков тысяч, как привыкли все думать. А я всю жизнь на сцене. И у Инны такие же выплаты примерно будут", — цитирует слова Юрия Маликова Woman.ru.

Музыкант объяснил, что его дочь с 16 лет трудится на эстраде, поэтому ей полагается законная пенсия.

Известие о пенсии молодой певицы, выплат которой Инна Маликова добилась в судебном порядке, вызвала зависть россиян. Интернет-пользователи считают, что платить 44-летней артистке пенсию не нужно. Особенно смущает публику цветущий вид артистки, которая выглядит значительно моложе своих лет.

Инна Маликова, несмотря на свой молодой возраст, уже стала бабушкой. У певицы родился внук от сына Дмитрия.

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