Экс-директор Останкино высмеял современные новогодние "огоньки"

Экс-гендиректор Российской телерадиокомпании "Останкино" назвал современные новогодние программы "пародией на советские выпуски".

По его словам, сегодня новогодние телеэфиры создаются для аудитории 60+, игнорируя другие возрастные категории зрителей. Так мэтр российского ТВ прокомментировал в интервью URA.RU "перетаскивание с канала на канал" исполнителей, мега-популярных в 80-е годы прошлого века.

"Я ничего не имею против Софии Ротару или Валерия Леонтьева. Но мне немножко смешно, немножко грустно видеть в новогоднюю ночь на экране лица артистов, чей пик популярности пришёлся на мою молодость", — признаётся Эдуард Сагалаев.

Он уверен: сегодняшнее руководство каналов, не желающее расставаться с шаблонами, теряет аудиторию — она у них "постоянно стареет".

К слову, о том, как формируется "пул допущенных поздравлять россиян с Новым годом" артистов, ранее намёками рассказывал Юрий Лоза.

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