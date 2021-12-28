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Никаса Сафронова чуть было "не замели" за вандализм в центре Москвы

Шоу-бизнес

Знаменитый художник Никас Сафронов попробовал себя в новом жанре — первая его стрит-арт-картина появилась на стене дома в центре Москвы, в Брюсовом переулке.

 

Граффити, размером 1,5х2 метра представляет собой изображение украшенной новогодней ёлки.

По словам художника Ивана Инина, пресс-секретаря Сафронова, "в последнее время его часто просили провести акцию, перформанс, поэтому он решил войти в 2022 год с таким красивым проектом" (цитата РИА Новости).

Сам Сафронов признался, что намерение украсить стену дома не было согласовано с московскими властями, и поэтому он работал ночью, чтобы "не попасть под санкции и не быть обвинённым в вандализме".

"Конечно, я боялся, что меня привлекут к ответственности, — говорит художник. — Но жанр обязывает. Ведь граффити — это акт свободы".

Однако Сафронов всё же "попался полиции". Утром. Когда устроил презентацию своего арт-проекта:

Проходившие мимо "стражи порядка попытались выяснить: кто совершил сей акт вандализма, "испортив" стену дома. Сафронов быстро ретировался, рассказал "Собеседник".

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Никас Сафронов о внутренней культуре человека
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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