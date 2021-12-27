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Поклонники сравнили новогоднюю ёлку Макеевой с могильным венком

Шоу-бизнес

Актриса Анастасия Макеева поделилась со своими подписчиками фото своей дизайнерской новогодней ёлки, красоту которой оценить смогли совсем не многие.

Поклонники сравнили новогоднюю ёлку Макеевой с могильным венком

Макеева разместила на своей странице в Instagram несколько фотографий возле своей дизайнерской ёлки. На двух снимках позирует она сама, одетая в блестящее чёрное, синее, серебряное и красное мини-платье одинаковой модели своей новой коллекции, а на третьем фото Макеева сидит у ёлки рядом с создавшим её дизайнером, девушкой, которая была оформителем и на свадьбе артистки.

"Всегда мечтала о дизайнерской ёлке! О да, она необычная и прекрасная. Спасибо моей волшебнице Тамаре Краснопольской. Это благодаря ей мы получили такую воздушную и волшебную красоту на свадьбе, а теперь ещё и сказочный Новый год", — подписала снимок Макеева.

Практически все поклонники актрисы сошлись во мнении, что это наряженное дерево мало напоминает новогоднюю ёлку. ИМ показалось странным, что на ёлке даже не видно хвои за крупными красными цветами, лентами и искусственными зелёными листьями. По мнению подписчиков, это произведение напоминает всё, что угодно, но только не любимую всеми ёлку.

"Это уже не ёлка, а матрёшка какая-то";

"Это что угодно, только не ёлка. Не вызывает новогодних эмоций";

"Ваш дизайн, извините, напоминает памятник, забросанный венками…";

"На вкус и цвет товарища нет. Но тенденции модные нынче попахивают венками, к сожалению";

"Лучше традиционная ёлка, чем тенденционная", — написала пользователи.

Макеева, в свою очередь, ответила, что ёлка так украшена потому, что "такова мода и современные тенденции".

 

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Ёлка в доме Макеевой рассмешила народ до слёз !
Автор: Светлана Нерадовская
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