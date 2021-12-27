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Первый канал упрекнули в нагнетании трагизма вокруг смерти Градского

Шоу-бизнес

Полуфинал шоу "Голос" получился очень трагическим. Поклонники шоу решили, что в передаче намеренно нагнетали обстановку вокруг смерти Градского для привлечения зрительского внимания.

Первый канал упрекнули в нагнетании трагизма вокруг смерти Градского

Участник из команды ныне покойного Градского попал в финал, так как растрогал жюри исполнением песни прославленного маэстро. Слёз не смогла сдержать певица Пелагея.

Оператор шоу постоянно наводил камеру на опустевшее кресло, в котором долгие годы сидел Градский.

Все эти приёмы не прошли мимо внимания язвительного блогера Елены Миро. Она решила, что продюсеры шоу старательно давили на эмоции публики в погоне за рейтингами.

"Первый канал, конечно, очень красиво всё сделал. Кресло пустое оставили. Песню покойного спели. Слезу в эфире пустили. Вот только знаете, как по мне, так лучше бы они оставили уже в покое покойного. Может, хватит уже поднимать себе рейтинги пустыми креслами и слезами заполошной слезливой бабы?" — написала Миро в своём ЖЖ.

Подписчики согласились с доводами скандального блогера.

"Давили коленями на слёзные железы";

"Никто уже давно не верит в это показное миролюбие, дружелюбие и сострадание", — писали интернет-пользователи.

Александр Градский сидел в жюри шоу "Голос" с 2017 года. Его смерть глубоко потрясла поклонников популярной передачи.

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Команда Градского. Обсуждение - Полуфинал - Голос - Сезон 10
Автор: Елена Былкина
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