Первый канал упрекнули в нагнетании трагизма вокруг смерти Градского

Полуфинал шоу "Голос" получился очень трагическим. Поклонники шоу решили, что в передаче намеренно нагнетали обстановку вокруг смерти Градского для привлечения зрительского внимания.

Участник из команды ныне покойного Градского попал в финал, так как растрогал жюри исполнением песни прославленного маэстро. Слёз не смогла сдержать певица Пелагея.

Оператор шоу постоянно наводил камеру на опустевшее кресло, в котором долгие годы сидел Градский.

Все эти приёмы не прошли мимо внимания язвительного блогера Елены Миро. Она решила, что продюсеры шоу старательно давили на эмоции публики в погоне за рейтингами.

"Первый канал, конечно, очень красиво всё сделал. Кресло пустое оставили. Песню покойного спели. Слезу в эфире пустили. Вот только знаете, как по мне, так лучше бы они оставили уже в покое покойного. Может, хватит уже поднимать себе рейтинги пустыми креслами и слезами заполошной слезливой бабы?" — написала Миро в своём ЖЖ.

Подписчики согласились с доводами скандального блогера.

"Давили коленями на слёзные железы"; "Никто уже давно не верит в это показное миролюбие, дружелюбие и сострадание", — писали интернет-пользователи.

Александр Градский сидел в жюри шоу "Голос" с 2017 года. Его смерть глубоко потрясла поклонников популярной передачи.

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