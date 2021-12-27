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Билан признался, что у него проблемы с алкоголем: "Не могу остановиться"

Шоу-бизнес

Дима Билан рассказал, что обратился за медицинской помощью, и врач диагностировал у него третью стадию алкогольной зависимости.

Билан признался, что у него проблемы с алкоголем: "Не могу остановиться"

Дима Билан дал интервью Ксении Собчак, в котором признался, что алкоголь для него представляет реальную угрозу, так как он периодически поддаётся соблазну приложиться к рюмке.

Скрывать свои проблемы 40-летний певец не стал, тем более, что публика и так стала догадываться, что победитель "Евровидения" не равнодушен к спиртному.

"Да, я выпиваю, но мое лицо говорит о том, что я делаю это немного. Я имею такую проблему, что не могу остановиться, когда выпиваю. Но нет такой семьи, где бы такой проблемы не было", — рассказал Билан на YouTube-канале "Осторожно: Собчак".

Артист осознал тревожные симптомы и обратился за помощью к специалистам. Врач понял, что исполнитель хита "Невозможное возможно" ходит по тонкому льду.

"Врач поставил мне третью стадию алкоголизма. Но это не значит, что я в постоянном запое. Я выпиваю раз в два месяца. Сейчас я знаю своего врага в лицо, в глаза. Я понимаю природу этого, и это позволяет мне идти дальше", — откровенно рассказал Билан.

Ранее разгорелся скандал из-за того, что Билан вышел на сцену на частном мероприятии в Казахстане в нетрезвом виде. Подобный конфуз уже случался с артистом на концерте в Самаре.

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ДИМА БИЛАН: об алкоголизме, Маргарите Симоньян и главных секретах своей жизни
Автор: Елена Былкина
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