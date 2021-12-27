Людмила Поргина в панике из-за перспективы предстать перед судом и получить тюремный срок. 73-летняя вдова Караченцова ответила на обвинения, которые ей предъявил директор "Ленкома" Марк Варшавер.
В СМИ появилась информация о том, что Марк Варшавер намеревается подать в суд на Людмилу Поргину. Между вдовой Николая Караченцова и директором "Ленкома" установились сложные отношения.
Людмила Андреевна заявляла ранее, что руководство театра надо менять. Женщине приписали также слова о том, что Варшавер якобы желает ей смерти.
Актриса уверяет, что ничего подобного не говорила, однако угроза стать обвиняемой по делу об оскорблении чести и достоинства по-настоящему испугала женщину. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком на четыре года или штраф в размере 10 миллионов.
"Для меня это — такой удар в голову!" — цитирует слова Поргиной издание "Собеседник".
Актриса возмущена тем, что кто-то приписал ей нападки в адрес Варшавера.
"Это надо быть больным человеком из сумасшедшего дома, чтобы сказать, что он мне угрожает, что он меня убьёт, подрежет декорацию на сцене и она мне упадёт на голову. Ну, глупость какая, вы понимаете! Не знаю, как это будет развиваться", — объяснила Поргина.
Вдова сетует на то, что после смерти супруга она стала беззащитной и за неё некому вступиться.
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