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Басков пожаловался на нехватку денег для достройки особняка

Шоу-бизнес

Российский певец Николай Басков уже несколько лет не может достроить огромный дом в 2 тыс. квадратных метров, поэтому переехать в него у исполнителя получится ещё совсем не скоро. Басков рассказал на шоу "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ, с чем связано такое долгое строительство особняка.

Басков пожаловался на нехватку денег для достройки особняка

Оказалось, что у певца не хватает средств, чтобы завершить строительство в короткие сроки, а кое-как достраивать свой особняк артист не хочет.

О тяготах строительства "дома мечты" Баскова рассказал его коллега и приятель, певец Филипп Киркоров.

"Вообще, я всегда беру у него взаймы, и он всегда даёт. Я свой дом строил 10 лет, и ещё строим. Думаю, что ближайшие года два Коля будет обживаться в своём особняке. Может, я ему лестницу подарю. Там нужны произведения искусства — голые женщины, к примеру, или птицы", — рассказал Киркоров.

Исполнительница Анита Цой тоже ждёт, когда Басков будет отмечать новоселье в своём новом доме, и уже знает, какой подарок певца порадует больше всего.

"Я знаю тайну его драгоценнейшего сервиза. Коля собирает его везде. Это антикварная уникальная вещь, которая разбросана по всему миру. Поэтому как только где-то находятся чашечка, ложечка, кружечка, мне сразу звонят антикварщики", — поделилась артистка своими планами насчёт подарка Баскову.

Знакомые и друзья Баскова ждут, что он, наконец, встретит "ту самую", с которой построит семью в новом доме. Но пока главный блондин страны одинок, и компанию дома ему составляют кошка и помощники по хозяйству.

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Как Живет Николай Басков И Сколько Он Зарабатывает
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева
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