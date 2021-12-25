Милохин набил татуировку в честь Медведевой

Тиктокер Даня Милохин рассказал, что сделал татуировку, посвящённую своей партнёрше по "Ледниковому периоду" Евгении Медведевой. О новой татуировке и эмоциях фигуристки, когда она её увидела, блогер рассказал на шоу "Вечерний Ургант".

"Люблю удивлять людей, особенно, с которыми мне придётся работать полгода. И я подумал, что если я набью татуировку, означающую Евгению Медведеву, она удивится сильно. И она удивилась, мне хватило эмоций. Я хотел вначале набить без белья медведя, но подумал, что это будет вообще…" — рассказал Милохин.

Тиктокер Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева, участвующие в шоу "Ледниковый период", стали его финалистами.

Ранее Медведева и Милохин, являющиеся одними из самых популярных участников проекта, рассказали, что их "бесит" в "Ледниковом периоде". Ребята рассказали, что их тут "держат в рабстве", а ведь им всего по 19 лет и они "иногда хотят отдыхать".

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