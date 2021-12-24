Наследница Ельцина отдыхает на Карибах с футболистом Смоловым

Внучка Бориса Ельцина, 19-летняя Мария Юмашева открыто демонстрирует романтические отношения с 31-летним футболистом сборной России Фёдором Смоловым. Влюблённые отправились на Карибы, где у родителей Марии есть недвижимость.

Фото из Instagram Марии Юмашевой

Из райского уголка планеты парочка публикует снимки в Instagram. Мария и Фёдор наслаждаются отдыхом в курортном местечке под названием Сер-Бартс. Мария публикует соблазнительные фото в купальнике.

В микроблоге девушки появляются также снимки сказочных по красоте пейзажей Мексиканского залива.

Мария скрывает лицо возлюбленного, однако публика легко вычислила члена сборной РФ по татуировкам.

Слухи о романе спортсмена и внучки первого президента России множатся с прошлого года. PR-менеджера футболиста подтверждал данные предположения, но брат Смолова опроверг информацию.

Когда Смолов удалил из своего микроблога фото с Марией, публика решила, что парочка разорвала отношения. Совместный отдых молодых людей не оставил сомнений в том, что влюблённые по-прежнему вместе.

Внучка Бориса Ельцина родилась в Лондоне, а затем жила в Австрии. Девушка знает в совершенстве несколько европейских языков. Наследница Бориса Николаевича активно занимается музыкой, танцами и спортом: теннисом, плаванием и верховой ездой.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.