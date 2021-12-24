Галкин голосом Дроздова прокомментировал занятия детей

Максим Галкин изобразил программу "В мире животных". Шумен незаметно подкрался к детям и высказался об их работе за ноутбуком голосом Николая Дроздова.

Своих наследников супруг Аллы Пугачёвой, который надел наголову странный новогодний головной убор, назвал "детёнышами человека".

Максима Галкина умилило то, что сын Гарри практически на равных общается со своим товарищем из Канады по видеосвязи.

Дети в этот момент спокойно сидели за ноутбуком и учили на практике английский язык.

Подписчики артиста обратили внимание на то, что замок шоумена красиво украшен к новому году. Роскошная обстановка особняка дополнена стильно украшенной ёлкой.

Галкин заботится об образовании своих наследников. Дети активно изучают иностранные языки. Гарри и Лиза учатся в Первой Московской гимназии. Это престижная частная школа, расположенная на Рублёво-Успенском шоссе.

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