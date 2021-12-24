Степаненко после развода с Петросяном изменилась так, что её сложно узнать

Артистка Елена Степаненко стала участницей одного из телевизионных новогодних шоу. Зрители отметили, что бывшую жену сатирика Евгения Петросяна сложно узнать с первого взгляда, настолько она изменилась за те три года, которые прошли после развода.

Как пишет KP.RU, во время съёмок Степаненко одета в красивое светло-голубое платье с блёстками. Образ бывшей супруги Петросяна дополняют красиво уложенные волосы, крупные серьги и перстень с большим камнем тёмного цвета — Степаненко всегда питала слабость к броским украшениям.

После того как артистка развелась с Петросяном, она полностью преобразилась — кардинально изменила внешность и сильно похудела.

Степаненко и Петросян расстались после 33 лет, проведённых в браке. Сатирик оставил бывшую супругу ради своей молодой помощницы, Татьяны Брухуновой. Бывшим супругам тяжело дался раздел совместно нажитого многомиллионного имущества — тяжбы по этому вопросу длились почти два года. Самым ценным пунктом списка стала огромная квартира площадью 516 метров в центре Москвы, в Зачатьевском переулке, которую Петросян хотел пустить "под музей", но она досталась Степаненко, которая сейчас там живёт.

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