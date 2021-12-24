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Рустам Солнцев посоветовал "возрастным звёздам" знать меру, чтоб не пугать народ

Шоу-бизнес

Люди, работающие в шоу-бизнесе, должны "знать меру" и своевременно уходить на заслуженный отдых, чтобы "вся страна не наблюдала за распадом личностей".

Рустам Солнцев посоветовал "возрастным звёздам" знать меру, чтоб не пугать народ

Так считает экс-житель "Дома-2" Рустам Солнцев, который теперь ведёт YouTube-канал "В ондатровый полдень".

Как заявил в одном из выпусков Солнцев, "очень многие артисты изрядно надоели российской публике".

Развивая свою мысль, он напомнил подписчикам о "растущей как на дрожжах" популярности своей бывшей соседки по "Дому-2" Ольги Бузовой:

"Молодость — преимущество Оли. Хоть и временное. Но на её фоне возрастные звезды находятся в незавидном положении".

Но даже не это, по словам Солнцева, самое "страшное":

"Ужас начнётся, когда уже ничего не будет возможным поправить. Мы будем вынуждены наблюдать за трагедией распада личностей. Их будут выносить с сольников на носилках, привозить и увозить на инвалидных креслах. А они ни за что не откажутся от петушиных нарядов на своих старых телах", — предрёк воспитанник "Дома-2".

Кстати, про "жалкость" возрастных актрис ранее говорил и Станислав Садальский.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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