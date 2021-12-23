Анна Ковальчук рассказала о проблемах со здоровьем

Звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук госпитализировали в пик съёмочной работы.

Звезда театра и кино работает на износ. У неё крайне плотный график, однако прервать свою активную деятельность актрисе пришлось из-за болезни.

Ковальчук не удалось избежать заражения COVID-19. Среди её коллег прокатилась волна эпидемии.

"Начиная с меня, с коронавирусом свалились 20 человек. Все болели очень серьезно. Ноябрьскую праздничную неделю я провела в больнице", — цитирует слова артистки Wday. ru.

Самое страшное осталось для актрисы позади. Ковальчук, которая дружит с Борисом Корчевниковым, стала верующим человеком. Актриса не устаёт благодарить Господа за всё хорошее, что происходит в её жизни.

"Нужно уметь благодарить — кто благодарит, отдает, тот и получает", — объяснила Анна.

Радуется Ковальчук, что подружилась со своей сводной сестрой, о существовании которой узнала недавно. Катерина Ковальчук — тоже актриса, известная по сериалу "Гусар". Ходят слухи, что у Катерины роман с шоуменом Гариком Харламовым.

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