Митя Фомин сообщил об операции по коррекции зрения

Многие перед Новым годом стараются закончить запланированные на уходящий год дела. Не стал исключением и Митя Фомин, который сообщил сегодня в своем Instagram-аккаунте, что наконец-то сделал операцию по коррекции зрения.

Последние 5 лет у российского исполнителя прогрессировала пресбиопия, это аномалия глаза, при которой становится трудно видеть вблизи. Певцу было неудобно постоянно носить очки, поэтому он поставил цель — сделать операцию до конца года.

"Я удачно поспал, сидя в кабинете, и после уже сел в машину и в качестве водителя созерцал все вокруг, правда, как в тумане, но телефоном начал пользоваться через полчаса и видел всё без очков!"

Певец также был удивлен тому, какой большой поток людей в клинике:

"Приятно, что люди так активно занимаются своим здоровьем и хотят сделать себя лучше. Это и моя философия тоже. Рад, что сделал это до Нового года".

Также певец поинтересовался у подписчиков, многие ли успели исполнить свои желания в этом году.

Подписчики поделились и своими удачами, а также поздравили своего кумира с успешно проведенной операцией и пожелали ему крепкого здоровья:

"Ура, поздравляю, Митя!!! Очень понимаю, каково это быть слепым котёнком в мире мелких буковок телефона, компа и тд!!" "Поздравляю вас от всей души. Понимаю, насколько важно это для вас было. Вы большой молодец!" "Теперь нам надо стать лучше, ведь вы нас будете видеть ближе. Рада за вас. Скорейшего восстановления и вдохновения"