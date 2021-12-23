Шнуров рассказал, какой вопрос не успел задать Путину

Российский рок-музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров сообщил, какой вопрос пытался задать президенту РФ Владимиру Путину. Журналист не успел поговорить с лидером об амнистии.

"Вся страна знает про нравы в российских зонах. Много лет ни одна власть не может решить эту проблему. Что если секрет в том, чтобы меньше людей сажать? Тюрьма ведь не исправляет, а калечит", — заявил Шнуров, слова которого приводит RTVi.

По статистике продюсера, среди российских заключённых каждый седьмой человек отбывает наказание по "народной статье", из-за наркотиков. При этом журналист подчеркнул, что среди этих преступников в основном молодые люди, а не наркобароны.

Шнуров хотел спросить у Путина о возможности повторить его решение об амнистии. С этого началось правление президента, отметил музыкант.

"После амнистии и рейтинг у вас рос, и уровень преступности только снижался. Может, повторить?" — задал вопрос продюсер.

В прошлом году Шнурову удалось побеседовать с лидером РФ в ходе итоговой пресс-конференции. На этом мероприятии журналист уточнил:

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